Медиакоманды выиграли 15 из 16 матчей первого раунда Кубка России

Впервые медиаклубы были приглашены в Кубок в 2022 году — тогда участие в нем приняли «Амкал» и 2Drots.
Единственной командой, не сумевшей победить в первом матче, является «Родина Медиа» — под руководством Андрея Каряки в 2023 году.
Чаще других во второй раунд пробивались 2Drots — пять раз.
В этом розыгрыше все пять медиакоманд прошли во второй раунд: 2Drots, ФК «10», СКА, «Фанком БроукБойз» и «Красное Знамя-СиндЕкат».
Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке.