Тебаса не накажут за раскрытие конфиденциальной информации о «Барселоне». Президенту Ла Лиги грозили санкции от публичного предупреждения до отстранения

Поводом стали заявления Хавьера Тебаса в СМИ и соцсетях, а также заявление лиги об отсутствии у «Барселоны» оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, так как сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу», которая должна была принести каталонцам около 100 млн евро, не была включена в отчет клуба. После того как «Барселона» обвинила Тебаса в нарушении обязательств по соблюдению конфиденциальности, заявление было удалено.