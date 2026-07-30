Тебаса не накажут за раскрытие конфиденциальной информации о «Барселоне». Президенту Ла Лиги грозили санкции от публичного предупреждения до отстранения

Поводом стали заявления Хавьера Тебаса в СМИ и соцсетях, а также заявление лиги об отсутствии у «Барселоны» оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, так как сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу», которая должна была принести каталонцам около 100 млн евро, не была включена в отчет клуба. После того как «Барселона» обвинила Тебаса в нарушении обязательств по соблюдению конфиденциальности, заявление было удалено.
Жалобу в Высший спортивный совет подготовил Мигель Анхель Галан, президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте и глава Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE). Она была рассмотрена в TAD, и по итогам разбирательств не было доказано наличие противоправного поведения со стороны Тебаса. К тому же «Барселона» сообщила трибуналу, что не понесла никакого ущерба от обнародования информации.
Президенту Ла Лиги грозили санкции от публичного предупреждения и временной дисквалификации на срок от двух месяцев до года до — в крайнем случае — отстранения от должности. Никаких мер к нему применено не будет.