«Ньюкасл» выкупит тренера Яйссле у «Аль-Ахли» за 10 млн евро (Бен Джейкобс)

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Ньюкасл» выплатит «Аль-Ахли» компенсацию в размере 10 миллионов евро. Отмечается, что в саудовском клубе были удивлены, когда Яйссле сообщил о желании уйти, поскольку он принимал активное участие в летней трансферной кампании — сейчас «Аль-Ахли» ищет нового тренера с похожим стилем игры.