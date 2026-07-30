«Ньюкасл» выкупит тренера Яйссле у «Аль-Ахли» за 10 млн евро (Бен Джейкобс)

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ согласовал с немецким тренером контракт до 2030 года. Эдди Хау покинет команду после 5 лет работы.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Ньюкасл» выплатит «Аль-Ахли» компенсацию в размере 10 миллионов евро. Отмечается, что в саудовском клубе были удивлены, когда Яйссле сообщил о желании уйти, поскольку он принимал активное участие в летней трансферной кампании — сейчас «Аль-Ахли» ищет нового тренера с похожим стилем игры.
Ожидается, что Яйссле подпишет контракт с «Ньюкаслом» в ближайшие дни.