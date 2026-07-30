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Гендиректор «Юве» Карневали о Манчини в сборной: «Глава федерации мог бы работать эффективнее. Нужно звать не друзей, а способных людей. Серия А предлагала заплатить за тренера высокого уровня»

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали не поддерживает решение пригласить Роберто Манчини на должность главного тренера сборной Италии.

"Несмотря на то, что он выдающаяся спортивная фигура, новый президент FIGC, на мой взгляд, мог бы действовать более эффективно. Мы просили его организовать федерацию наподобие клуба, с техническим директором и спортивным директором. Нам нужно попытаться начать работу с основ, с молодых игроков и тренеров, со спортивного проекта.

Мне также жаль Андреа Пирло, которого сильно критиковали за решения, которые, возможно, были ошибочными, но лучше было бы подумать об этом заранее.

Мы, Серия А, предлагали инвестировать в поиск тренеров высокого уровня. Не нужно приглашать друзей, нужно приглашать способных специалистов", — сказал Карневали в ходе турне La Stampa.