Гендиректор «Юве» Карневали о Манчини в сборной: «Глава федерации мог бы работать эффективнее. Нужно звать не друзей, а способных людей. Серия А предлагала заплатить за тренера высокого уровня»

"Несмотря на то, что он выдающаяся спортивная фигура, новый президент FIGC, на мой взгляд, мог бы действовать более эффективно. Мы просили его организовать федерацию наподобие клуба, с техническим директором и спортивным директором. Нам нужно попытаться начать работу с основ, с молодых игроков и тренеров, со спортивного проекта.