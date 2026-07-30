Байдачный о ФИФА: «Ради денег уничтожают футбол! Я за уход Инфантино, сажать не нужно. Он трус, карточку изменил на ЧМ — так делать нельзя»

"Ради денег ФИФА уничтожает футбол! 64 команды, 48 команд — это все уничтожение футбола. Куда мы придем? Я думаю, что уберут Инфантино и придут к тому, что все вернется, как в старые добрые времена: будут работать нормальные люди, и будет нормальный футбол.
Я за то, чтобы Инфантино покинул свой пост. Сажать не надо — так наказывать нужно, если бы он украл деньги — это другой вопрос. А потому что он трус, карточку изменил на чемпионате мира… Так нельзя делать. Чего ты тогда руководишь? «- сказал бывший главный тренер “Факела”.