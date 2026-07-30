У Павлидиса покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ. Лангле забил дебютный гол за «Бенфику»

Нападающий «Бенфики» поучаствовал в разгроме «Санкт-Галлена» в ответном матче 2-го отборочного раунда — 5:0. Первая встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 2:1.
В сегодняшней игре греческий форвард отличился на 11-й, 55-й, 65-й и 71-й минутах. Последний мяч он забил с пенальти. Также дебютный гол в составе «Бенфики» забил экс-защитник «Барселоны» и «Атлетико» Клеман Лангле.
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