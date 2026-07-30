Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»

— У меня есть своя, очень твердая позиция! Но озвучивать ее пока рано.
— Вы против идеи Инфантино?
— Безусловно.
Лично я считаю, что европейцы пока даже не осознают, какой силой на самом деле обладают. Потому что турнир без европейцев можно сразу выбросить в мусорное ведро!
Если европейцы действительно будут едины и последовательны в своих действиях, господину Инфантино этот план с рук не сойдет. Если он хочет, чтобы на чемпионате мира сборная Фиджи играла против Кабо-Верде, то он это получит, — сказал Хенесс.
Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США.
Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам.