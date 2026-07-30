Глава Коморской федерации футбола о продаже прав на ЧМ: «Хотим, чтобы ФИФА сохраняла ценности, но 20 млн для нас — огромные деньги! Вы не представляете, как мы живем»

"Мы уже большие мальчики. Мы тоже хотим, чтобы ФИФА сохраняла свои ценности и не создавала компанию только ради зарабатывания денег. Но если у европейцев будут лучшие предложения, мы тоже готовы их рассмотреть. Если мы получим 20 миллионов при определенных условиях — для нас это огромные деньги!