Глава Коморской федерации футбола о продаже прав на ЧМ: «Хотим, чтобы ФИФА сохраняла ценности, но 20 млн для нас — огромные деньги! Вы не представляете, как мы живем»

"Мы уже большие мальчики. Мы тоже хотим, чтобы ФИФА сохраняла свои ценности и не создавала компанию только ради зарабатывания денег. Но если у европейцев будут лучшие предложения, мы тоже готовы их рассмотреть. Если мы получим 20 миллионов при определенных условиях — для нас это огромные деньги!
Вы даже не представляете, как мы живем. У нас проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. Я постоянно занимаюсь решением этих вопросов и даже спрашиваю, не собирается ли ФИФА меня дисквалифицировать, потому что дисциплинарная комиссия уже занимается делами по задержке зарплат.
Люди не понимают, в каких условиях мы работаем. У нас чуть больше миллиона долларов от фондов ФИФА. Мы сами покрываем 30% расходов основной национальной сборной (остальное — министерство), а все остальные сборные — полностью за наш счет. Гостиницы, премиальные — это государство. Но у нас есть арбитры, сотрудники штаба…" — сказал руководитель федерации.