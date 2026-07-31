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RFEF начала дисциплинарное разбирательство в отношении «Барселоны» из-за ситуации с Альваресом. «Атлетико» обвинил каталонцев в «нарушении этических норм»

Королевская испанская футбольная федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование в отношении «Барселоны» после жалобы «Атлетико» из-за ситуации с Хулианом Альваресом.

Жалоба мадридского клуба касается предполагаемого «нарушения этических норм» на фоне интереса каталонцев к аргентинскому форварду.

Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года, но этим летом он стал объектом многочисленных споров между клубами Ла Лиги. Во время чемпионата мира Альварес заявил журналистам, что хочет сменить клуб.

Как сообщает Marca, RFEF уведомила «Барселону» и «Атлетико» о начале дисциплинарного разбирательства. Теперь клубы должны представить свою версию событий, прежде чем соответствующие органы проанализируют ситуацию и примут окончательное решение.

Сообщается, что подписание Альвареса по-прежнему остается приоритетом «Барселоны», несмотря на то, что каталонцы параллельно работают над другими вариантами усиления атаки. Альварес должен вернуться в расположение «Атлетико» 10 августа.