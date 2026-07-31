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Федерация футбола США против планов ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Поддерживаем КОНКАКАФ и ее членов»

Федерация футбола США выступила против планов ФИФА продать часть прав на чемпионат мира.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что ФИФА консультировалась по поводу проекта с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инвестиционную группу, как ожидается, возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя Трампа.

В четверг УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ решением всех членов-ассоциаций также не поддержала план ФИФА.

«Федерация футбола США поддерживает позицию КОНКАКАФ и ее членов», — говорится в сообщении организации.

Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США.

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам? УЕФА в ярости и грозит бойкотом.