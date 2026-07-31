ФИФА может «расширить портфель турниров» и «привлечь долговое финансирование» в ближайшие 15 лет — это упоминается в презентации, посвященной продаже части прав на ЧМ

25-страничный документ под названием FIFA Forward Enterprise Member Materials обосновывает создание новой компании для управления коммерческой деятельностью ФИФА, 20% которой планируется продать американскому инвестору Джошуа Кушнеру — брату зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Проспект подготовлен американским банком JP Morgan, который пять лет назад также стоял за провалившимся проектом Суперлиги Европы.
Помимо разового платежа в 20 млн долларов для всех 211 членских ассоциаций, который может быть перечислен уже в январе, документ прогнозирует рост четырехлетних выплат по программе FIFA Forward до 24 млн на каждую ассоциацию в цикле 2035−2039 годов.
JP Morgan прямо указывает в презентации, что такой рост будет достигнут за счет «расширения портфеля турниров», «привлечения капитала и долгового финансирования от третьих сторон», а также приоритета «высокодоходным» партнерствам и мероприятиям. Также упоминается более чем двукратное увеличение ежегодного количества глобальных турниров — с 200 до 450.
Банк также рассматривает возможность продажи прав на трансляции крупнейших турниров, включая чемпионат мира, стриминговым платформам и работающим по подписке каналам, упоминая планы по «расширению и оптимизации монетизации медиаправ».
Примечательно, что в презентации почти ничего не говорится о группе инвесторов: нет упоминания ее состава, ожидаемой доходности или условий выхода. Еще одна важная деталь: нет ни единого слова о женском футболе.
Документ был разослан всем 211 членским ассоциациям в ночь на среду и сразу вызвал жесткую реакцию.