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ФИФА может «расширить портфель турниров» и «привлечь долговое финансирование» в ближайшие 15 лет — это упоминается в презентации, посвященной продаже части прав на ЧМ

The Guardian удалось ознакомиться с презентацией, с помощью которой ФИФА хотела убедить ассоциации одобрить продажу части прав на чемпионат мира.

25-страничный документ под названием FIFA Forward Enterprise Member Materials обосновывает создание новой компании для управления коммерческой деятельностью ФИФА, 20% которой планируется продать американскому инвестору Джошуа Кушнеру — брату зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Проспект подготовлен американским банком JP Morgan, который пять лет назад также стоял за провалившимся проектом Суперлиги Европы.

Помимо разового платежа в 20 млн долларов для всех 211 членских ассоциаций, который может быть перечислен уже в январе, документ прогнозирует рост четырехлетних выплат по программе FIFA Forward до 24 млн на каждую ассоциацию в цикле 2035−2039 годов.

JP Morgan прямо указывает в презентации, что такой рост будет достигнут за счет «расширения портфеля турниров», «привлечения капитала и долгового финансирования от третьих сторон», а также приоритета «высокодоходным» партнерствам и мероприятиям. Также упоминается более чем двукратное увеличение ежегодного количества глобальных турниров — с 200 до 450.

Банк также рассматривает возможность продажи прав на трансляции крупнейших турниров, включая чемпионат мира, стриминговым платформам и работающим по подписке каналам, упоминая планы по «расширению и оптимизации монетизации медиаправ».

Примечательно, что в презентации почти ничего не говорится о группе инвесторов: нет упоминания ее состава, ожидаемой доходности или условий выхода. Еще одна важная деталь: нет ни единого слова о женском футболе.

Документ был разослан всем 211 членским ассоциациям в ночь на среду и сразу вызвал жесткую реакцию.