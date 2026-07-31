ФИФА может «расширить портфель турниров» и «привлечь долговое финансирование» в ближайшие 15 лет — это упоминается в презентации, посвященной продаже части прав на ЧМ

JP Morgan прямо указывает в презентации, что такой рост будет достигнут за счет «расширения портфеля турниров», «привлечения капитала и долгового финансирования от третьих сторон», а также приоритета «высокодоходным» партнерствам и мероприятиям. Также упоминается более чем двукратное увеличение ежегодного количества глобальных турниров — с 200 до 450.