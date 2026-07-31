Александр Мостовой: «Слушайте мои прогнозы — и будете в топе! Сказал, что “Спартак” легко обыграет “Родину” — он это и сделал. Он с закрытыми глазами должен быть в

«Слушайте мои прогнозы — и будете тогда в топе! Сказал, что “Спартак” легко обыграет “Родину” — он это и сделал. А соперник всего три раза перешел в центр поля. “Спартак” должен был и Суперкубок выигрывать, если бы не судейская ошибка. Хотя тот эпизод оправдывают и говорят, что был чистый пенальти или мяч попал в руку. Конечно, пенальти не было. Его нельзя было назначать.