Александр Мостовой: «Слушайте мои прогнозы — и будете в топе! Сказал, что “Спартак” легко обыграет “Родину” — он это и сделал. Он с закрытыми глазами должен быть в

«Слушайте мои прогнозы — и будете тогда в топе! Сказал, что “Спартак” легко обыграет “Родину” — он это и сделал. А соперник всего три раза перешел в центр поля. “Спартак” должен был и Суперкубок выигрывать, если бы не судейская ошибка. Хотя тот эпизод оправдывают и говорят, что был чистый пенальти или мяч попал в руку. Конечно, пенальти не было. Его нельзя было назначать.
Как обычно, «Зенит» и еще три-четыре команды будут претендовать на призовые места: «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Все стандартно. «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в тройке лидеров нашего чемпионата.
Почему он все время остается четвертым? Это вопрос к ним, а не к нам. Команда и сейчас должна быть в тройке. Прошлый чемпионат заканчивали хорошо и выбили из Кубка «Зенит», — сказал экс-хавбек красно-белых.