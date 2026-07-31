Юрист Алексеев о продаже прав на ЧМ: «УЕФА изучает блокировку возможной сделки в международных судах»

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о готовности отказаться от участия европейских команд в ЧМ, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам.
"Видим, что США как обычно хочет показать, кто начальник в мире. И вот таким образом еще получить существенное влияние на международный футбол. Но это грубо нарушает принципы не только международного футбольного права, но и принципы международного олимпийского движения в целом.
УЕФА сейчас изучает возможность блокировки возможной сделки в международных судах, апеллирую нарушением уставов как ФИФА, так и УЕФА. Принцип независимости международных спортивных организаций, принцип автономии спорта, запрет вмешательства политики — эти вопросы могут рассматриваться международным спортивным арбитраже в Лозанне, апеллируя к монопольному сговору", — сказал Алексеев.