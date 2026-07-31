Защитник «Ахмата» Ибишев: «Со “Спартаком” дома сыграем еще лучше, чем с “Локо”. У нас есть все для этого»

«Мы хорошо сыграли в первом туре с “Локомотивом” (1:1), создали больше моментов, чем соперник, и должны были победить. Надеюсь, сумеем гораздо лучше реализовать свои возможности в матче со “Спартаком” и одержим первую в сезоне победу. У нас есть все для этого.