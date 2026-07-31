Защитник «Ахмата» Ибишев: «Со “Спартаком” дома сыграем еще лучше, чем с “Локо”. У нас есть все для этого»

Игра пройдет в Грозном 2 августа.
«Мы хорошо сыграли в первом туре с “Локомотивом” (1:1), создали больше моментов, чем соперник, и должны были победить. Надеюсь, сумеем гораздо лучше реализовать свои возможности в матче со “Спартаком” и одержим первую в сезоне победу. У нас есть все для этого.
Да, нам предстоит матч с непростым соперником, но мы очень хорошо подготовились к чемпионату, пахали на сборах и сейчас должны использовать плоды этой работы для успеха. Уверен, дома сыграем со «Спартаком» еще лучше, чем с «Локомотивом», — сказал Ибишев.