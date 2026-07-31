«Если ЦСКА берет Бориско за немалые деньги, то, вероятно, Тороп будет вторым номером». Дьяков о вратарях

Армейцы купили голкипера у «Балтики» за 180 млн рублей.
— Как считаете, кто займет место в воротах ЦСКА — Тороп или Бориско?
— Когда Акинфеев абсолютно здоров, то здесь не может быть другого мнения: Акинфеев в этом случае является номером один. Но у Игоря травма, и он концовку прошлого сезона пропустил. Когда он вернется, пока сказать сложно.
Но если берут вратаря, то вернется он, возможно, нескоро. Торопу нужна конкуренция, и, наверное, играть будет сильнейший. Тем не менее, если берут Бориско и немалые деньги отдали за трансфер, то, вероятно, Тороп будет вторым вратарем.
Думаю, в ближайшем туре уже станет понятно, кто в ЦСКА будет основным вратарем. В случае возвращения Акинфеева, понятно, что Игорь будет номером один, — сказал бывший защитник «Динамо».