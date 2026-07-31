Каррагер о Барколя и «Ливерпуле»: «Когда вы платите такие деньги за молодого игрока на позиции Нгумоа, это немного озадачивает»

Сообщалось, что парижане хотят за Барколя не менее 120 млн евро.
"Рио — молодой парень, он правда хорош. Думаю, он и дальше будет прогрессировать, как это было в прошлом сезоне. Но штука в том, что в лице Барколя вы покупаете молодого игрока за большие деньги, который сейчас лучше Нгумоа.
Но вы думаете, что в течение года-двух Рио захочет играть за «Ливерпуль» каждую неделю. И это зависит от него самого — сможет ли он это доказать. Поэтому когда вы платите такие деньги за молодого игрока на его позиции, это немного озадачивает.
Есть мнение, что Нгумоа мог бы выступать справа и получать там игровое время. Для молодого игрока это нормально — играть на обоих флангах. Но я думаю, что сейчас его позиция — левый фланг.
Причина, по которой меня немного смущает вариант с Барколя, заключается в том, что когда год назад «Ливерпуль» продал Диаса, из клуба доносились такие заявления: мы не покупаем левого вингера, потому что у нас есть Гакпо, и мы также не хотим мешать Нгумоа развиваться.
И вы думаете: ну, хорошо. Я понимаю это до определенной степени. Но прошло уже 12 месяцев. Рио доказал, что он перспективный игрок. И вы полагаете, что у «Ливерпуля» может быть игрок на будущее. И все же спустя год «красные» собираются потратить кучу денег на игрока на этой же позиции. Хотя 12 месяцев назад они говорили, что не хотят препятствовать прогрессу Рио.
Но если они приобретут игрока на позицию правого вингера [на замену Салаху], подпишут Барколя, а затем продадут пару фланговых игроков — думаю, это будет превосходно«, — сказал экс-защитник “Ливерпуля”.