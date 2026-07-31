Каррагер о Барколя и «Ливерпуле»: «Когда вы платите такие деньги за молодого игрока на позиции Нгумоа, это немного озадачивает»

И вы думаете: ну, хорошо. Я понимаю это до определенной степени. Но прошло уже 12 месяцев. Рио доказал, что он перспективный игрок. И вы полагаете, что у «Ливерпуля» может быть игрок на будущее. И все же спустя год «красные» собираются потратить кучу денег на игрока на этой же позиции. Хотя 12 месяцев назад они говорили, что не хотят препятствовать прогрессу Рио.