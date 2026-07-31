Каррагер о Барколя и «Ливерпуле»: «Когда вы платите такие деньги за молодого игрока на позиции Нгумоа, это немного озадачивает»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:4
Копер
1
:
Рунавик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Колрейн
0
:
ХИК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Панатинаикос
2
:
Пакш
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:2
Гент
0
:
ЛНЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
3
:
Алашкерт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
3
:
Лиепая
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Валюр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ГКС Катовице
3
:
Жилина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЮНА Штрассен
0
:
Партизан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сьон
4
:
БАТЭ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аякс
4
:
Войводина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лудогорец
2
:
Хапоэль Тель-Авив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Балкани
3
:
Богемианс Д
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вестри
1
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
3
:
Браво
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 2:4
ТНС
1
:
Флора
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:3
Бейтар И
2
:
АЕК Л
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Валлетта
0
:
Ракув
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дерри Сити
0
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Петрокуб
3
:
Борац Б-Л
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
1
:
Атерт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Мн
0
:
Нефтчи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХБ Торсхавн
0
:
Мотеруэлл
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Норшелланн
6
:
ГАИС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис В
7
:
Динамо Тб
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бранн
3
:
Университатя Кл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вележ
0
:
ДАК
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ФК 10
3
:
Космос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Гетеборг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Ильвес
2
:
Стьярнан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зиря
1
:
Пайде
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Зимбру
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
0
:
Дебрецен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ауда
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Т
2
:
Истанбул Башакшехир
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нымме Калью
2
:
Шелбурн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Яблонец
2
:
Вараждин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:2
Тобол Кс
1
:
Паневежис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
0
:
Вадуц
2
П1
X
П2

Каррагер о Барколя и «Ливерпуле»: «Когда вы платите такие деньги за молодого игрока на позиции Нгумоа, это немного озадачивает»

Джейми Каррагер высказался о том, как возможный трансфер вингера «ПСЖ» Бредли Барколя в «Ливерпуль» повлияет на перспективы Рио Нгумоа в мерсисайдском клубе.

Сообщалось, что парижане хотят за Барколя не менее 120 млн евро.

"Рио — молодой парень, он правда хорош. Думаю, он и дальше будет прогрессировать, как это было в прошлом сезоне. Но штука в том, что в лице Барколя вы покупаете молодого игрока за большие деньги, который сейчас лучше Нгумоа.

Но вы думаете, что в течение года-двух Рио захочет играть за «Ливерпуль» каждую неделю. И это зависит от него самого — сможет ли он это доказать. Поэтому когда вы платите такие деньги за молодого игрока на его позиции, это немного озадачивает.

Есть мнение, что Нгумоа мог бы выступать справа и получать там игровое время. Для молодого игрока это нормально — играть на обоих флангах. Но я думаю, что сейчас его позиция — левый фланг.

Причина, по которой меня немного смущает вариант с Барколя, заключается в том, что когда год назад «Ливерпуль» продал Диаса, из клуба доносились такие заявления: мы не покупаем левого вингера, потому что у нас есть Гакпо, и мы также не хотим мешать Нгумоа развиваться.

И вы думаете: ну, хорошо. Я понимаю это до определенной степени. Но прошло уже 12 месяцев. Рио доказал, что он перспективный игрок. И вы полагаете, что у «Ливерпуля» может быть игрок на будущее. И все же спустя год «красные» собираются потратить кучу денег на игрока на этой же позиции. Хотя 12 месяцев назад они говорили, что не хотят препятствовать прогрессу Рио.

Но если они приобретут игрока на позицию правого вингера [на замену Салаху], подпишут Барколя, а затем продадут пару фланговых игроков — думаю, это будет превосходно«, — сказал экс-защитник “Ливерпуля”.