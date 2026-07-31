Глава «Крыльев» об РПЛ: «Когда бюджет меньше 3 миллиардов рублей — это риск зоны вылета или стыков. Первичное для нас — укрепление пула партнеров»

— Можно заверить, что на этот сезон бюджет изменится в лучшую сторону по сравнению с предыдущим?
— Ради этого и ведем переговоры. Конечно, нужны дополнительные средства. Мое мнение: бюджет команды Премьер‑лиги должен быть на уровне 3 миллиардов рублей минимум. Когда меньше — это всегда риск зоны вылета или стыков.
Без денег нельзя. Понятно, что деньги не всегда срабатывают. У кого‑то бюджет больше, но результаты чуть хуже. Но вот минимальный бюджет нужен, чтобы хотя бы держаться на уровне РПЛ. И вместе с тем у менеджмента задачи за разумные средства сделать боеспособный коллектив.
Наверное, в прошлом сезоне нам это продемонстрировала «Балтика» больше всего. Команда без какого‑то огромного бюджета пощипала грандов, показала хороший результативный футбол и, как следствие, достаточно хорошие трансферы смогла осуществить, продав игроков. Это тоже позволяет ей пополнять бюджет.
Так что у небогатых клубов лиги трансферы — это практически обязательная деятельность. Они всегда ищут возможность заработать за счет трансферов. Мы не исключение.
Но в то же время первичное для нас — это укрепление пула партнеров на ближайшие годы. Чтобы у нас было понимание, что эти взаимоотношения хотя бы на три года. Но да, хорошие трансферы надо делать. Таковые в истории клуба были. Тот же переход Сергеева отличный, как я считаю. Мы умеем это делать, — сказал Симонов.