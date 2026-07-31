Глава «Крыльев» об РПЛ: «Когда бюджет меньше 3 миллиардов рублей — это риск зоны вылета или стыков. Первичное для нас — укрепление пула партнеров»

Но в то же время первичное для нас — это укрепление пула партнеров на ближайшие годы. Чтобы у нас было понимание, что эти взаимоотношения хотя бы на три года. Но да, хорошие трансферы надо делать. Таковые в истории клуба были. Тот же переход Сергеева отличный, как я считаю. Мы умеем это делать, — сказал Симонов.