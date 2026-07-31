Экс-совладелица «Ньюкасла» Стэйвли планирует купить долю в «Вест Хэме»

53-летняя бывшая совладелица «Ньюкасла» может приобрести часть или всю долю в 25,1%, принадлежащую семейству Голд.
Однако переговоры осложняются тем, что инвесторы «Вест Хэма» имеют первоочередное право на покупку акций лондонского клуба.
В середине июня Ванесса Голд и чешский магнат Даниэль Кржетинский, владеющий 27% акций «Вест Хэма», опубликовали заявление, согласно которому он выкупит у нее около 16% акций клуба, став мажоритарным владельцем.
«Молотки» находятся в кризисе с тех пор, как в июне Дэвид Салливан покинул пост сопредседателя «Вест Хэма» на фоне обвинений в сексуальном насилии.
При этом Салливан остается крупнейшим акционером клуба с долей в 38,8%. Вместе с тем сообщалось, что он открыт к продаже своей доли.