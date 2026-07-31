ФИФА пояснила планы о продаже части прав на ЧМ: «Никто не продает футбол. Без поддержки большинства ассоциаций коммерческая деятельность останется неизменной»

Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на то, чтобы представлять все 211 ассоциаций по всему миру. Всем ассоциациям должно быть предоставлено право ознакомиться с предложением и высказать мнение относительно своего будущего. Таковы демократические принципы ФИФА.