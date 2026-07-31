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«Круговой — украшение ЦСКА. Это уже вопрос “Зениту”, который его отпустил». Стрепетов о защитнике

Алексей Стрепетов считает, что «Зенит» зря не стал удерживать Данила Кругового, который два года назад перешел в ЦСКА свободным агентом.

Источник: Спортс‘’

«Мне понравилось, что передачу Кругового [в матче с “Балтикой” — 2:1] назвали “пасом тура”. Это было очень красиво. Просто восхитительно! Нужно больше отмечать не только забитые голы, но и передачи. Надо чаще говорить о таких моментах, а не о судействе.

Глебов — это уже реальный претендент, чтобы играть в Европе. А в Круговом тренерский штаб ЦСКА нашел не просто защитника-разрушителя, но открыл в нем созидателя и завершителя атак. Сейчас это один из лидеров команды.

Круговой — украшение ЦСКА. Это я уже задаю вопрос «Зениту», который его отпустил«, — сказал бывший футболист “Зенита”.