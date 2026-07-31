«Круговой — украшение ЦСКА. Это уже вопрос “Зениту”, который его отпустил». Стрепетов о защитнике

«Мне понравилось, что передачу Кругового [в матче с “Балтикой” — 2:1] назвали “пасом тура”. Это было очень красиво. Просто восхитительно! Нужно больше отмечать не только забитые голы, но и передачи. Надо чаще говорить о таких моментах, а не о судействе.
Глебов — это уже реальный претендент, чтобы играть в Европе. А в Круговом тренерский штаб ЦСКА нашел не просто защитника-разрушителя, но открыл в нем созидателя и завершителя атак. Сейчас это один из лидеров команды.
Круговой — украшение ЦСКА. Это я уже задаю вопрос «Зениту», который его отпустил«, — сказал бывший футболист “Зенита”.