Искусство защиты и сталь характера. Каким запомнился Франко Барези

В 1982 году Франко в 22 года стал капитаном «Милана». Это доверие было оправдано: он вел партнеров за собой не громкими речами, а спокойствием, дисциплиной и безупречной игрой. Вместе с Паоло Мальдини, Алессандро Костакуртой и Мауро Тассотти он сформировал одну из величайших линий обороны в истории футбола. Под руководством тренеров Арриго Сакки, а затем Фабио Капелло «Милан» достиг пика: регулярно брал титулы в Италии и покорял Европу. Эпоха Сакки стала революцией. Команда играла в высокий прессинг, показывала слаженные действия и тотальную организацию, а Барези был ее стержнем. Среди личных достижений и наград — номинация на Золотой мяч в 1989 году, где он занял второе место. Это особенно ценно: обычно приз получают нападающие, а Барези доказал, что интеллект и мастерство в обороне стоят наравне с голами и яркими финтами.