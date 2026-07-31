«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории — огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»

Я болельщик, который находится на поле, сражается, борется и в каждый момент отдает все, что может, ради команды. Я много раз ошибался и еще буду ошибаться (надеюсь, что нет), но всегда хочу для «Пейшао» («Рыбы» — прозвище клуба, Спортс«“) только лучшего! Спасибо за все”, — написал Неймар.