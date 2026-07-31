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Начо Фернандес: «Роналду не остановится, пока не забьет 1000 голов. Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды»

Начо Фернандес считает, что Криштиану Роналду забьет 1000 голов.

Источник: Спортс‘’

"Он точно не остановится. Слушайте, зная его… Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды, и это невероятно. Кажется, что у него не получится, но в итоге он достигает всего, на что настраивается.

То, что он продолжает соревноваться в 41 год, по-прежнему испытывает ту же страсть, что и в первый день, хотя провел столько матчей, столько проехал, столько времени провел вдали от дома, — это по-настоящему достойно восхищения. И у него тот же энтузиазм, что и тогда, когда он начинал играть в футбол, в пять лет.

Он не остановится, пока не забьет 1000 голов. В последние годы я играл против него, и то, что он способен каждое утро вставать и продолжать соревноваться, невероятно«, — сказал защитник “Аль-Кадисии”.