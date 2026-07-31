Начо Фернандес: «Роналду не остановится, пока не забьет 1000 голов. Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды»

То, что он продолжает соревноваться в 41 год, по-прежнему испытывает ту же страсть, что и в первый день, хотя провел столько матчей, столько проехал, столько времени провел вдали от дома, — это по-настоящему достойно восхищения. И у него тот же энтузиазм, что и тогда, когда он начинал играть в футбол, в пять лет.