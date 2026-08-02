«Приход Роналду глубоко изменил футбол Саудовской Аравии. Теперь здесь лучше инфраструктура и сильнее игроки». Экс-тренер сборной Пезейру о саудовской лиге

Португальский специалист ранее работал в стране с «Аль-Хилалем» и национальной сборной.
— Как вы оцениваете нынешнее состояние саудовского футбола?
— То, что мы видим сегодня, не имеет ничего общего с ситуацией, которую я застал в 2007 или 2010 году.
Приход Криштиану Роналду совпал с масштабными инвестициями Саудовской Аравии в футбол и в итоге глубоко изменил весь чемпионат.
Сейчас здесь гораздо лучше организация, качественнее поля и инфраструктура, сильнее футболисты и выше уровень конкуренции, в том числе во втором дивизионе, — сказал Пезейру.