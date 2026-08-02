Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.21
П2
2.37
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.33
П2
1.33
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.93
Футбол. Первая лига
17:00
Нижний Новгород
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.27
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Факел
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.55
П2
10.25
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
3
П1
X
П2

«Приход Роналду глубоко изменил футбол Саудовской Аравии. Теперь здесь лучше инфраструктура и сильнее игроки». Экс-тренер сборной Пезейру о саудовской лиге

Главный тренер саудовского клуба «Аль-Ула» португалец Жозе Пезейру заявил, что приход Криштиану Роналду значительно ускорил развитие футбола в Саудовской Аравии.

Источник: Спортс‘’

Португальский специалист ранее работал в стране с «Аль-Хилалем» и национальной сборной.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние саудовского футбола?

— То, что мы видим сегодня, не имеет ничего общего с ситуацией, которую я застал в 2007 или 2010 году.

Приход Криштиану Роналду совпал с масштабными инвестициями Саудовской Аравии в футбол и в итоге глубоко изменил весь чемпионат.

Сейчас здесь гораздо лучше организация, качественнее поля и инфраструктура, сильнее футболисты и выше уровень конкуренции, в том числе во втором дивизионе, — сказал Пезейру.