Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Он видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни. Все, что я говорил, произошло — по Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну, теперь Слуцкий»

Российский специалист объявил об отставке на пресс-конференции после третьего подряд поражения в чемпионате Китая.
"Все, что я говорил, произошло. По Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну говорил. Теперь и Слуцкий этот список продолжает. Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Хотите проверить тренера — поставьте его в команду, которая идет в середине таблицы. Все сразу встает на свои места!
Клубы стараются подписать величайших людей, которые играли в футбол. А этот человек видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни.
В нашем футболе таких много. Им это не нравится, поэтому они объединяются и начинают огрызаться в сторону тех людей, которые футболу жизнь отдали", — сказал Мостовой.