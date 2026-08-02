Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Он видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни. Все, что я говорил, произошло — по Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну, теперь Слуцкий»

"Все, что я говорил, произошло. По Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну говорил. Теперь и Слуцкий этот список продолжает. Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Хотите проверить тренера — поставьте его в команду, которая идет в середине таблицы. Все сразу встает на свои места!