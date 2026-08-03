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Инфантино попросит Трампа о помощи после скандала, узнали СМИ

New York Post: Инфантино попросит Трампа помочь ему сохранить главы ФИФА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Джанни Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента Международной федерации футбола (ФИФА) после провала проекта FIFA Forward Enterprise, сообщает New York Post.

Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Выборы намечены на март 2027 года.

По информации источников, Инфантино в понедельник проведет телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Отмечается, что связаться напрямую с Трампом у главы ФИФА не получилось.

«Он хотел связаться с госсекретарем по телефону и обсудить, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что речь идет о сохранении рабочего места», — подчеркнул источник.

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.

Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.