«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен — и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»

«Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола — на загляденье. Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.