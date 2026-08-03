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«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен — и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ (3:0).

«Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола — на загляденье. Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.

Первый мяч зенитовцев — шедевр. Все быстро, на скорости, в касание. Прекрасная комбинация. Красиво! Мне эта атака напомнила тот «Зенит», в котором играли впереди Дзюба и Азмун. Тогда появились и Вендел, и Клаудиньо.

Бросается в глаза, что подопечные Семака хорошо готовы физически, не проседают. Явно прибавляет Джон Джон. Парень освоился.

Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив. Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично! Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием.

Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых", — сказал Орлов.