Слуцкий о «Шанхай Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами. Запомню 65 побед, два Суперкубка и два серебра»

55-летний российский специалист объявил об уходе из китайского клуба на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тиерен» (1:3) в 21-м туре чемпионата Китая, которое стало для команды третьим подряд.
— В Китае любят цифрами, запомню так: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город — полтора миллиарда впечатлений. Спасибо, Шанхай! Вперед «Шэньхуа», — написал Слуцкий в социальных сетях.
Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.