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Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона — Марадоной»

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано ответил на вопрос о том, стоит ли 41-летнему Криштиану Роналду завершить карьеру.

Источник: Спортс‘’

— Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времен. Дело в том, что он уже в определенном возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси. Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси — дальше от нее, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси — с самой игрой.

— Если бы вы были тренером Криштиану, что бы вы ему посоветовали: продолжать играть или завершить карьеру?

— Я советую всем футболистам испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Кройфф оказался в «Леванте», Пеле — в «Комосе», Марадона перешел в «Ньюэллс» и провел всего один матч… Но Кройфф остается Кройффом, Пеле остается Пеле, а Марадона остается Марадоной, — сказал Вальдано.