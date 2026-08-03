Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона — Марадоной»

— Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времен. Дело в том, что он уже в определенном возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси. Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси — дальше от нее, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси — с самой игрой.