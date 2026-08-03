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Гурцкая о том, что игроки «Рубина» качали Даку: «Он не легенда клуба. Зачем его подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как игроки «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил казанский клуб об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро. После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты «Рубина» подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать.

— Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

— Это было очень трогательно — слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет одиннадцать миллионов за него и заплатят бонус?

— Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

— Он не легенда клуба.

— Что такое «легенда клуба» для вас?

— Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

— Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

— Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться.

Окей, Даку легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл. Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за одиннадцать миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».