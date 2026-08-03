Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:30
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.00
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.52
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
2
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гонсало Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом — до 2031 года

«Фулхэм» сообщил о переходе нападающего Гонсало Гарсии из «Реала».

Источник: Спортс‘’

22-летний испанец подписал контракт с английским клубом до 2031 года с опцией продления договора еще на сезон.

Сумма трансфера форварда составила 40 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мадридская команда также получит 30 процентов в случае перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Гарсия забил 6 голов и сделал 1 передачу в 30 матчах Ла Лиги. В среднем он проводил на поле 31 минуту. Его статистику можно изучить по ссылке.

Фото: fulhamfc.com.