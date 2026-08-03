Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:30
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.00
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.52
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
2
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)

Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике Андре зашли в тупик.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает ESPN Brasil, петербургский клуб разрешил агентам вингера провести переговоры с бразильцами. Сине-бело-голубые хотели бы, чтобы «Крузейро» не только заплатил за игрока, но и включил в сделку кого-то из своих футболистов — в частности, «Зениту» интересны защитник Жонатан и вингер Кени Арройо.

Такой вариант не устроил бразильский клуб, который был готов подписать Луиса Энрике только за финансовую компенсацию. Из-за этого переговоры были приостановлены.

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.