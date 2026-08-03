Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)

Как сообщает ESPN Brasil, петербургский клуб разрешил агентам вингера провести переговоры с бразильцами. Сине-бело-голубые хотели бы, чтобы «Крузейро» не только заплатил за игрока, но и включил в сделку кого-то из своих футболистов — в частности, «Зениту» интересны защитник Жонатан и вингер Кени Арройо.