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Барези похоронят завтра. Мальдини, ван Бастен, Дзамбротта и другие экс-игроки «Милана» будут присутствовать, из нынешних ожидаются не улетевшие в Австралию Пулишич и Хименес

Церемония прощания с Франко Барези пройдет завтра утром в базилике Сант-Амброджо в Милане.

Источник: Спортс‘’

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии скончался в пятницу в возрасте 66 лет.

После церемонии в базилике состоятся другие памятные мероприятия, включая посещение знаковых мест, связывающих Барези с «россонери», которые могут быть названы названы в его честь.

Команда «Милана», находящаяся на предсезонном сборе в Австралии, не сможет лично присутствовать на похоронах из-за логистических проблем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб будут представлять владелец Джерри Кардинале, президент Паоло Скарони, генеральный директор Массимо Кальвелли и другие руководители, а также сотрудники штаб-квартиры Casa Milan, тренировочных баз Миланелло и Висмары.

Футболисты Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес, оставшиеся в Италии для восстановления после травм, также будут присутствовать. Кроме того, ожидаются делегации от всех остальных мужских и женских команд, включая молодежные.

Бывшие одноклубники Барези, в том числе Марко ван Бастен, Паоло Мальдини, Деян Савичевич, Деметрио Альбертини, Себастьяно Росси, Джанлука Дзамбротта, Даниэле Массаро, Альбериго Эвани, Роберто Донадони и Пьетро Вирдис также посетят мероприятия.

Ожидаются и представители футбольных и городских властей, включая мэра Милана и президентов Итальянской федерации футбола Италии Джованни Малаго и Серии А Эцио Симонелли.

Президент Беппе Маротта будет представлять «Интер», также прибудут почетный президент «Реала» Пирри и делегация из «Барселоны».