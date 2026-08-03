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Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»

Андрей Тихонов недоволен тем, как игроки Российской Премьер-лиги празднуют голы.

Источник: Спортс‘’

Экс-футболист «Спартака» ответил агенту Тимуру Гурцкая, который раскритиковал футболистов «Рубина» за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку.

— У нас половина чемпионата России — все плачут и посылают вот эти сердечки всем, ####. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились…

— А почему проявление любви — это не мужское?

— Вы послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?

— Что плохого? Тебя жена вдохновляет.

— Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать, — сказал Тихонов в эфире шоу «Это футбол, брат!».