Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»

Экс-футболист «Спартака» ответил агенту Тимуру Гурцкая, который раскритиковал футболистов «Рубина» за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку.
— У нас половина чемпионата России — все плачут и посылают вот эти сердечки всем, ####. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились…
— А почему проявление любви — это не мужское?
— Вы послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?
— Что плохого? Тебя жена вдохновляет.
— Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать, — сказал Тихонов в эфире шоу «Это футбол, брат!».