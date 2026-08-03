Федотов о работе Кукуляка на матче «Зенита» и «Оренбурга»: «Он выпал из игры и отпускал эпизоды. Если в моменте с Кулем не показываешь ничего, какой ты арбитр ФИФА и что&

И как раз момент с Кулем — самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, но там его еще можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко. Здесь же все открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной желтой карточки. Просто покажи ее. Однако если у тебя это не желтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?