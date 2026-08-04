Палестинская ассоциация о ФИФА: «Доверие давно снижается. Израильские клубы с оккупированной территории продолжают выступать. Молчание во время геноцида равносильно соучастию»

Это не проявляется так ясно нигде, как в продолжающихся выступлениях клубов, базирующихся в незаконных израильских поселениях, созданных на оккупированной палестинской территории. Пока ФИФА продолжала обсуждать этот вопрос, число клубов из поселений, входящих в Израильскую футбольную ассоциацию, увеличивалось. Не обеспечивая соблюдение собственного Устава, ФИФА позволила ситуации на местах еще больше усугубиться, подрывая свою приверженность территориальной целостности своих ассоциаций-членов. Молчание, в то время, когда совершается геноцид, равносильно соучастию", — говорится в заявлении PFA.