Депай потребовал у «Коринтианса» за продление контракта бонус за КЧМ, который пройдет после его истечения, пользование ложей стадиона, проведение там мероприятий и 50% дохода от них

Еще одно требование Мемфиса касается возможной победы на клубном чемпионате мира, который состоится через три года. Нападающий хочет процент от призовых денег в случае победы «Коринтианса», несмотря на то, что он уже не будет частью команды. С точки зрения игрока, он принял бы участие в процессе спортивной реорганизации клуба и, следовательно, имел бы право на бонус. Однако руководство клуба отклонило это предложение.