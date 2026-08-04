Форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показал «Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины. Такой же лозунг был на баннере у сборной в полуфинале ЧМ

Новая футболка сопровождается шрифтом, напоминающим тот, что был на баннере, который игроки сборной Аргентины продемонстрировали на поле после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира. Напомним, на нем был тот же текст: «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».