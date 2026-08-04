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Алаев о трансферном окне в РПЛ: «Имеем преимущество, закрывая его на 10 дней позже Европы. Игроки высокого уровня без клубов могут усилить наши команды»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лиге выгодно закрывать трансферное окно позже, чем в Европе.

Летнее трансферное окно в России в 2026 году открылось 19 июня и продлится до 11 сентября. К этому времени в чемпионате будет сыграно 7 туров.

— Вижу, что обсуждается тема со сроками трансферного окна. Не считаете, что окно должно закрываться в тот момент, когда начался чемпионат?

— В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами. Мы конкурируем с другими лигами за футболистов. Мне бы тоже хотелось, чтобы после первого свистка первого матча составы не менялись. Но это невозможно, мы сами себя ограничим.

На мой взгляд, к этой системе мы адаптировались и имеем некое преимущество, закрывая окно на 10 дней позже Европы — высокого уровня футболисты, которые не нашли себе клубы, могут усилить наши клубы, — сказал Алаев.