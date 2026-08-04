Директор «Лейпцига» Шефер о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни на фоне обсуждения его трансфера в «Реал»: «В таких случаях мы всегда верим игроку на слово»

"Я говорил с ним по телефону недавно. Это не значит, что мы связываемся с врачами каждое утро и каждый вечер. С ним все так же, как и с любым другим игроком. Когда игрок говорит нам, что плохо себя чувствует и мог подхватить инфекцию, мы всегда верим ему на слово.