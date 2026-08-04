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Директор «Лейпцига» Шефер о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни на фоне обсуждения его трансфера в «Реал»: «В таких случаях мы всегда верим игроку на слово»

Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер высказался о ситуации с неприездом форварда Яна Диоманде на сбор. Игрок заявил о болезни.

Ранее ряд СМИ и инсайдеров, включая Фабрицио Романо, сообщали, что 19-летний нападающий близок к переходу в мадридский клуб за сумму свыше 100 миллионов евро.

"Я говорил с ним по телефону недавно. Это не значит, что мы связываемся с врачами каждое утро и каждый вечер. С ним все так же, как и с любым другим игроком. Когда игрок говорит нам, что плохо себя чувствует и мог подхватить инфекцию, мы всегда верим ему на слово.

В любом случае мы остаемся на связи. Я не знаю, когда он почувствует себя лучше и сможет участвовать в тренировках. Нельзя тренироваться, когда ты болен. Будем смотреть по ситуации.

Думаю, ни для кого не секрет, что несколько ведущих клубов проявили к нему интерес, и Диоманде немного озабочен этим. И в этом нет ничего предосудительного. Когда он приехал сюда в прошлом году, многие спрашивали меня, кто это такой и зачем мы его пригласили.

С тех пор он сделал все, чтобы помочь нам достичь наших целей. Ян добился огромного прогресса вместе с остальной командой. То, что происходит сейчас, лишь подтверждает качество игрока и эффективность работы клуба. Но всегда нужно сначала подписать соглашение, чтобы говорить о сделке как о факте.

Мы уважаем игроков и даем время, когда им необходимо поговорить со своими семьями и агентами. Ясно одно: когда он почувствует себя лучше, ему придется приехать сюда", — сказал Шефер.

Трансфер Диоманде в «Реал» под угрозой? Из-за агентских разборок.

«Ты был примером. Теперь — нет». Публично поцапались футбольные инсайдеры — Романо против Плеттенберга.