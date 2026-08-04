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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Ростов» в гостях у «Акрона», «Локомотив» против ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проведут матчи в среду

Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

В среду «Спартак» примет «Оренбург», «Зенит» — «Балтику», «Краснодар» будет противостоять «Ахмату».

Фонбет Кубок России.

Путь РПЛ.

1-й тур.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Таблицы Фонбет Кубка России.

Календарь Фонбет Кубка России.