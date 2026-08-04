Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Ростов» в гостях у «Акрона», «Локомотив» против ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проведут матчи в среду

В среду «Спартак» примет «Оренбург», «Зенит» — «Балтику», «Краснодар» будет противостоять «Ахмату».
Фонбет Кубок России.
Путь РПЛ.
1-й тур.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Таблицы Фонбет Кубка России.
Календарь Фонбет Кубка России.
Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
В среду «Спартак» примет «Оренбург», «Зенит» — «Балтику», «Краснодар» будет противостоять «Ахмату».
Фонбет Кубок России.
Путь РПЛ.
1-й тур.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Таблицы Фонбет Кубка России.
Календарь Фонбет Кубка России.