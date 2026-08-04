«РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Больше громких имен, чем в Нидерландах». Защитник «Крыльев» Ороз об уровне чемпионата России

Но в Нидерландах тоже много квалифицированных футболистов, там быстрее нужно принимать решение, работать с мячом быстрее. Там больше тактики и техники. Что касается уровня игроков, то в РПЛ больше громких имен, футболистов с опытом. А в Нидерландах больше молодых футболистов — это отличное место, где можно начать карьеру, показать себя и перейти в другую лигу.