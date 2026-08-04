Погребняк о Батракове: «Надо уходить из “Локомотива”, он бы усилил “Зенит”. Если предложения от “Аль-Насра” или “Аль-Ахли” с великими звездами — нужно рассматривать»

— Даже если бы «Локомотив» набрал 6 очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать.
— Если будет одновременно предложение от «Зенита» и от европейской команды, куда лучше пойти Алексею?
— Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают. Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — деньги сейчас немаловажный фактор.
— То есть Батракову стоит рассматривать предложения из Саудовской Аравии?
— Если это «Аль-Наср» или «Аль-Ахли», где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать.
— А «Зенит» в его текущей сборке Батраков бы усилил?
— Да, бесспорно. Усилил бы, — сказал Погребняк.