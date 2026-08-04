«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Вингер хочет 30 млн (ESPN Brasil)

Как сообщает ESPN Brasil, мадридский клуб связался с представителями вингера после чемпионата мира и предложил соглашение с зарплатой в размере 22 млн евро в год. Сам бразилец хочет зарабатывать 30 млн евро за сезон. Сейчас он получает около 17,5 млн евро.