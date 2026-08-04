Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.44
Футбол. Кубок России
18:30
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.14
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.34
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.30
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.01
П2
1.71
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.50
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.70
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.45
П2
5.73
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.69
П2
2.86
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.76
П2
2.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2

Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда — 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)

Артем Дзюба не оплатил часть штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них. Сумма его долга составляет 13 тысяч рублей.

Чаще всего Дзюбу штрафовали за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным трассам на автомобилях Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса. В 2025 году форвард получил 170 штрафов.

Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше