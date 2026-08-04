В ФИФА опровергли звонок Инфантино Трампу

Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.