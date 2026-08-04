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Вальдано о Марадоне: «К нему относились как к Богу с 15 лет, это очень трудно выдержать. Зависимость Диего превратила его жизнь в хаос. Больнее всего, что он умер в одиночестве»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано рассказал о своих отношениях с Диего Марадоной.

Источник: Спортс‘’

— Какие у вас были отношения?

— Очень хорошие, мы были хорошими друзьями. Я много раз ездил в Неаполь, он часто приезжал в Мадрид навестить меня, и у нас были очень близкие отношения в сборной. Но, как это случается со многими людьми, в итоге мы немного отдалились друг от друга.

— А почему его жизнь постепенно приходила в упадок и закончилась так трагично?

— У него была склонность к зависимостям, и это сбило его с пути. С пятнадцати лет к нему относились как к Богу, а это очень трудно выдержать. Скажем так, проще закончить как Марадона, чем как Месси, который гораздо спокойнее и находит пристанище в семье.

Диего со своей зависимостью, которую он сам признавал, в конечном итоге превратил свою жизнь в полный хаос. Он не заслужил такого конца, он умер слишком молодым.

Самый болезненный парадокс заключается в том, что человек, которого оплакивала вся страна, умер в одиночестве, — сказал Вальдано.

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