Вальдано о Марадоне: «К нему относились как к Богу с 15 лет, это очень трудно выдержать. Зависимость Диего превратила его жизнь в хаос. Больнее всего, что он умер в одиночестве»

— Очень хорошие, мы были хорошими друзьями. Я много раз ездил в Неаполь, он часто приезжал в Мадрид навестить меня, и у нас были очень близкие отношения в сборной. Но, как это случается со многими людьми, в итоге мы немного отдалились друг от друга.