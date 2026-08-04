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Овечкин и Шара Буллет нанесут удар перед матчем московского и махачкалинского «Динамо». Игра будет посвящена дагестанской культуре и московскому образу жизни

Хоккеист Александр Овечкин и боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нанесут символический удар по мячу перед матчем Альфа-Банк РПЛ между «Динамо» и «Динамо» Махачкала.

Источник: Спортс‘’

Игра 3-го тура чемпионата пройдет 9 августа.

«Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское “Динамо”, и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя “Динамо”.

Помимо этого, Шара Буллет, за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на «ВТБ Арене» автограф-сессию с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях на стадионе", — заявили в московском клубе.

Матч будет посвящен дагестанской культуре и московскому образу жизни. На игре ожидается развлекательная программа.

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