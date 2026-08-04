Овечкин и Шара Буллет нанесут удар перед матчем московского и махачкалинского «Динамо». Игра будет посвящена дагестанской культуре и московскому образу жизни

Игра 3-го тура чемпионата пройдет 9 августа.
«Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское “Динамо”, и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя “Динамо”.
Помимо этого, Шара Буллет, за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на «ВТБ Арене» автограф-сессию с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях на стадионе", — заявили в московском клубе.
Матч будет посвящен дагестанской культуре и московскому образу жизни. На игре ожидается развлекательная программа.
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