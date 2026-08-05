Булатов про 2:1 с «Махачкалой»: «Крылья» победили за счет самоотдачи. Радует, что забили два хороших гола"

"Мы добыли победу за счет самоотдачи, ребята отдали все силы. Радует, что забили два хороших гола.
Молодцы, что выдержали борьбу, выиграли, сделали большой шаг в таком турнире, как Кубок России", — сказал Булатов.
Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил победу над «Динамо» Махачкала (2:1) в 1-м туре FONBET Кубка России в Пути РПЛ.
"Мы добыли победу за счет самоотдачи, ребята отдали все силы. Радует, что забили два хороших гола.
Молодцы, что выдержали борьбу, выиграли, сделали большой шаг в таком турнире, как Кубок России", — сказал Булатов.