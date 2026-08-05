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Баринов об оскорблениях фанатов «Локо»: «В душе неприятно. Не заслуживаю такого»

Хавбек ЦСКА Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Локомотива» во время матча FONBET Кубка России с железнодорожниками (1:1, 5:4 пен.).

Источник: Спортс‘’

Футболист ранее выступал за «Локомотив».

— Пожелание фанатам? Отреагировал спокойно. Но в душе неприятно. Я не заслуживаю такого. Не зная всей правды, почему я ушел. Я поблагодарил болельщиков после игры. Эти болельщики на протяжении всей карьеры меня поддерживали. И я им благодарен за поддержку.

Но такого я не заслужил. Такого, какие слова они говорили, я не заслужил. В игре я это все слышал. Я спокойно отреагировал, поблагодарил их с улыбкой.

— Болельщики перешли черту?

— Это их дело. Я спокойно отреагировал и поблагодарил их. Я всегда так делаю.

— При личном общении болельщики говорят другое?

— Есть группа важных болельщиков, с которыми я поддерживаю связь, Приведу пример после товарищеской игры. Я вышел после матча на парковку, а там детвора 16−18 лет. И они просили сфотографироваться. А я лично видел, как они мне факи показывали, когда я проходил, — сказал Баринов.