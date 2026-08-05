Баринов об оскорблениях фанатов «Локо»: «В душе неприятно. Не заслуживаю такого»

— Есть группа важных болельщиков, с которыми я поддерживаю связь, Приведу пример после товарищеской игры. Я вышел после матча на парковку, а там детвора 16−18 лет. И они просили сфотографироваться. А я лично видел, как они мне факи показывали, когда я проходил, — сказал Баринов.