Баринов об оскорблениях фанатов «Локо»: «В душе неприятно. Не заслуживаю такого»

Футболист ранее выступал за «Локомотив».
— Пожелание фанатам? Отреагировал спокойно. Но в душе неприятно. Я не заслуживаю такого. Не зная всей правды, почему я ушел. Я поблагодарил болельщиков после игры. Эти болельщики на протяжении всей карьеры меня поддерживали. И я им благодарен за поддержку.
Но такого я не заслужил. Такого, какие слова они говорили, я не заслужил. В игре я это все слышал. Я спокойно отреагировал, поблагодарил их с улыбкой.
— Болельщики перешли черту?
— Это их дело. Я спокойно отреагировал и поблагодарил их. Я всегда так делаю.
— При личном общении болельщики говорят другое?
— Есть группа важных болельщиков, с которыми я поддерживаю связь, Приведу пример после товарищеской игры. Я вышел после матча на парковку, а там детвора 16−18 лет. И они просили сфотографироваться. А я лично видел, как они мне факи показывали, когда я проходил, — сказал Баринов.